Грузия не хочет выходить из СНГ

Парламентское большинство Грузии на данном этапе не поддержит инициативу оппозиционной фракции "Демократический фронт" о выходе Грузии из состава СНГ, заявил вице-спикер парламента Грузии Михаил МАЧАВАРИАНИ журналистам, сообщает интернет-издание «Новости Грузии».

По его словам, несмотря на то, что готовность принять решение о выходе Грузии из СНГ уже отражена в ряде документов, существуют серьезные препятствия экономического характера, которые в случае фактического выхода Грузии из состава СНГ осложнят положение населения страны.

«К примеру, в случае выхода Грузии из состава СНГ продукция, поступающая к нам из Украины, возрастет в цене минимум на 12%. Это население Грузии переживет намного болезненнее, чем блокаду со стороны России», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 октября представитель фракции "Демократический фронт" Давид БЕРДЗЕНИШВИЛИ на пленарном заседании грузинского парламента предложил обсудить целесообразность пребывания Грузии в составе СНГ.