Предъявлено обвинение вероятному соучастнику массового убийства в Баку

Следствие по делу о массовом убийстве в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА) предъявило обвинение Надиру Ширхан оглу АЛИЕВУ, задержанному ранее в качестве подозреваемого в соучастии в преступлении, передает Lenta.ru.

Арестованный продавал шаурму у здания АГНА. Он был знаком с убийцей, однако отрицает, что был его другом и, тем более, соучастником убийств.

Напомним, 30 апреля в Азербайджанской государственной нефтяной академии были убиты 12 человек, более 10 человек получили ранения. По официальным данным, убийца вел огонь из пистолета, после чего застрелился. Очевидцы произошедшего рассказывали, что преступников было по меньшей мере двое и они были вооружены автоматами.