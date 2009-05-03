На завтра Украине обещают дожди

Завтра в западных, северных областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3-8°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 8-13° тепла.

На остальной территории облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18°. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в понедельник осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 17-22°. В Киеве ночью 5-7°, днем 20-22°.