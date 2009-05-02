В ДТП в Одесской области пострадали 18 человек
20:00, 02 мая 2009Общество
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Маршрутка выехала на встречную
В Одесской области во время столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 18 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 03.45 вблизи села Маяки Белгород-Днестровского района.
Водитель микроавтобуса „Ford-Transit”, который перевозил 15 пассажиров, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком „Газель”, где находилось 2 человека. В результате пострадали 18 человек, среди них 1 ребенок, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Беляевскую центральную райбольницу.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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