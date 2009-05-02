В ДТП в Одесской области пострадали 18 человек

В Одесской области во время столкновения микроавтобуса с грузовиком пострадали 18 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 03.45 вблизи села Маяки Белгород-Днестровского района.

Водитель микроавтобуса „Ford-Transit”, который перевозил 15 пассажиров, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком „Газель”, где находилось 2 человека. В результате пострадали 18 человек, среди них 1 ребенок, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Беляевскую центральную райбольницу.

Правоохранительные органы проводят расследование.