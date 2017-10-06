С начала года зафиксировано 72 случая применения БПЛА возле воинских частей ВСУ
14:27, 06 октября 2017Общество
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Генштаб ВСУ призвал всех владельцев БПЛА не использовать их в районах расположения воинских частей.
Беспилотник, иллюстрация / REUTERS
С начала года зафиксировано 72 случая применения БПЛА в районах расположения воинских частей.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
«Задержаны 26 человек, которые управляли беспилотными летательными аппаратами. В отдельных случаях для сбивания данных аппаратов применялось оружие», - сообщает Генштаб.
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Генеральный штаб ВСУ призывает всех владельцев БПЛА не использовать их в районах расположения воинских частей.
«Это позволит избежать ситуаций, связанных со сбиванием летательных аппаратов и задержанием их операторов», - говорится в сообщении.
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