С начала года зафиксировано 72 случая применения БПЛА возле воинских частей ВСУ

С начала года зафиксировано 72 случая применения БПЛА в районах расположения воинских частей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

«Задержаны 26 человек, которые управляли беспилотными летательными аппаратами. В отдельных случаях для сбивания данных аппаратов применялось оружие», - сообщает Генштаб.

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Генеральный штаб ВСУ призывает всех владельцев БПЛА не использовать их в районах расположения воинских частей.

«Это позволит избежать ситуаций, связанных со сбиванием летательных аппаратов и задержанием их операторов», - говорится в сообщении.