Крымские татары считают, что Украина ”втирает очки” ОБСЕ

Крымские татары считают, что крымская и центральная власть занимается дезинформацией международных организаций, заявляя о решении проблем депортированных народов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали сегодня на пресс-конференции в Симферополе представитель правления крымской организации "Койдешлер" (Односельчане) Ибраим ВОЕННЫЙ и активист крымско-татарской информационной кампании "Azatlik" ("Свобода") Надир БЕКИРОВ.

В качестве подтверждения своих слов участники пресс-конференции привели высказывания чиновников во время визита в Украину Верховного комиссара ОБСЕ Рольфа ЭКЕУСА. "Украинские власти вкупе с крымской властью не хотят решать на государственном уровне вопросы восстановления прав депортированных народов, - заявил И.ВОЕННЫЙ. - Как никогда сегодня нужен закон о реабилитации репрессированных народов Украины. Почему в России существует закон о реабилитации переселенных народов, а Украина все тянет с законом? При этом начинает втирать очки Верховному комиссару ОБСЕ, что все хорошо".

В свою очередь Н.БЕКИРОВ сказал, что крымские татары могут привести многочисленные примеры о том, что власти автономии затягивают решение вопроса о выделении земли на ЮБК ранее депортированным гражданам, при этом власти Крыма заявляют при встрече с представителями международных организаций, что проблемы репатриантов решаются. "Здесь (в Крыму - УНИАН) была миссия ОБСЕ… Их всячески обманывали о ситуации в Крыму. Многие к этому приложили руку, но я должен сказать, что миссия ОБСЕ и вообще ОБСЕ пользуются источниками - не только тем, что им сказал господин ГРИЦЕНКО (крымский спикер - УНИАН) или кто бы то ни было, у них есть альтернативные источники, в том числе и мы", - заявил Н.БЕКИРОВ.

Кроме того, представитель организации "Койдешлер" заявил, что на следующей неделе крымские татары намерены на площади возле здания исполкома городского совета Ялты установить информационную палатку и объявить голодовку, привлекая, таким образом, внимание общественности к "фактам произвола над депортированными гражданами со стороны крымских и украинских властей".