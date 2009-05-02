Ющенко поздравил Зинкевича с днем рождения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО послал поздравление с днем рождения народному артисту Украины Василию ЗИНКЕВИЧУ.

«Сердечно поздравляю Вас – одного из самых популярных эстрадных певцов Украины с днем рождения. Высоко ценю Ваш голос, яркий репертуар и вклад в развитие украинской эстрады и национального музыкального искусства», - отметил Президент в приветствии, текст которого размещен на его официальном сайте.

«Песни в Вашем исполнении завораживают своей сердечностью и теплотой, они по праву завоевали любовь миллионов почитателей», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, добра, вдохновения и новых достижений в работе и творчестве», - прибавил Президент.