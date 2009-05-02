В Одессе задержали “золотоискателей”, которые ограбили ювелиров на 1 млн

В Одессе работники уголовного розыска задержали группу лиц, которые дважды совершили ограбление ювелирного магазина в одном из районных центров соседней Николаевской области, нанеся ущерб владельцам магазина на 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, грабители обворовали одно и то же торговое заведение сначала на 700 тыс. грн., а еще через полгода – на 300 тысяч.

Правоохранительные органы, в частности, установили, что в октябре прошлого года “золотоискатели”, взломав двери магазина и сейфа, похитили золотых ювелирных изделий на сумму почти 700 тыс. грн. При этом в МВД отметили, что ворам удалось проникнуть в магазин без проблем, поскольку ни сигнализации, ни охраны магазин не имел, а двери черного хода, которыми воспользовались грабители, и вовсе висели на одной петле.

Тем не менее владельцы магазина не вынесли урока и в дальнейшем пренебрегли элементарными мерами предосторожности. А преступники, уверенные в своей безнаказанности, нанесли еще один визит, через полгода, во второй раз ограбив магазин на 300 тыс. грн.

Однако в этот раз милиции помогли местные жители, которые заметили в день ограбления два автомобиля с одесскими номерами, стоявшие возле магазина, а их пассажиров зафиксировали камеры видеонаблюдения расположенной рядом станции техобслуживания.

В результате оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала четырех жителей Одесской области. В ходе следствия стало известно, что ранее они уже были осуждены за ограбление. Сейчас проверяется их причастность к другим подобным преступлениям.