Украине намекают, что о ЕС перспективе можно пока и не заикаться

Вопрос о перспективе членства Украины в Европейском Союзе может стать актуальным через 5-10 лет при условии успешного воплощения программы “Восточное партнерство”.

Такое мнение высказал председатель комитета Бундестага по иностранным делам (Германия) Рупрехт ПОЛЕНЦ в интервью “Немецкой волне”.

Отвечая на вопрос относительно того, не станет ли “Восточное партнерство” “заменителем“ перспективы членства Украины в ЕС, Р.ПОЛЕНЦ заметил, что целью инициативы является привести восточных соседей как можно ближе к Евросоюзу. О перспективе членства или о “подмене“ такой перспективы, отметил он, в этой программе речь не идет.

В то же время, по словам немецкого парламентария, фактом остается то, что после большого расширения ЕС в 2004 году, присоединение новых членов сообщество просто не осилит. “Вместо этого мы предлагаем таким странам, как Украина, программы, которые в будущем могут облегчить обсуждение вопроса о членстве в ЕС. Вопрос о перспективе членства может стать актуальным через 5-10 лет”, - сказал он.

Для стран, которые в 2004 году присоединились к ЕС, чуть ли не наибольшим стимулом для осуществления реформ была перспектива членства в сообществе. В то же время, по мнению Р.ПОЛЕНЦА, стимулом для осуществления необходимых для интеграции в ЕС реформ в Украине должно быть именно ориентирование на Европейский Союз.

“В Украине меня снова и снова спрашивают: “Почему вы не даете нам перспективы членства?” Я на это лишь отвечаю: “Воплощайте программу “Восточного партнерства“ и вопрос о перспективе станет актуальным. Осуществляйте реформы, боритесь с коррупцией“. Сегодня Украина еще очень далека от того, чтобы поднимать вопрос о членстве в ЕС“, - сказал депутат Бундестага.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Саммит инаугурации «Восточного партнерства» при участии глав государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.