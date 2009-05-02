Фонд гарантирования вкладов на самом деле ничего не гарантирует?

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обязан был бы возмещать вклады не по факту банкротства банка, в пределах фиксированной суммы, а по факту самого невозврата депозита.

Такое мнение высказал в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели» (№16(744), 30 апреля - 15 мая) кандидат юридических наук Кирилл МОЛОДЫКО.

«Фонд, который не гарантирует этого, просто не нужен. Конечно, это потребует полной ревизии системы взносов, которые банки платят в фонд, но такова плата за реальную защиту вкладчиков», - отметил он.

По словам К.МОЛОДЫКО, система гарантирования банковских вкладов в Украине была выстроена изначально концептуально неправильно, а под неправильную концепцию было выписано и законодательство.

«В итоге в Законе «О фонде гарантирования вкладов физических лиц» мы получили чисто «мирный» способ возмещения вкладов через фонд только при банкротстве банка», - отметил он.

Банковское законодательство и правоприменительная практика связывают такое банкротство с предварительной многомесячной деятельностью временной администрации, пояснил эксперт. При этом администрацию назначает не суд в оперативном порядке с подачи комитета кредиторов, заинтересованных разобраться в том, что произошло с банком, и восстановить его работу, как в случае иных предприятий, а Национальный банк, уточнил К.МОЛОДЫКО.

«За что банкам такие привилегии? И какая разница для вкладчика, объявлен банк банкротом или нет, если он просто не выдает вклады, и все, а вкладчика подвешивают на много месяцев в совершенно неопределенной ситуации?», - отметил К.МОЛОДЫКО.

По его мнению, изначально не была создана какая-либо защита от ситуации, когда вклады пожелали бы забрать больше определенного процента вкладчиков.

«Понадеялись на авось - что этого не случится. Однако ссылки на то, что подобное развитие ситуации невозможно было предвидеть, просто несерьезны, так как в литературе по истории финансов полно примеров всплесков массового желания населения изъять свои депозиты из банков», - констатировал эксперт.

Еще одной концептуальной ошибкой, связанной с деятельностью фонда, по его мнению, является то, что он покрывает только вклады физических лиц (и то лишь в непредпринимательской их части).

В то же время государство предписало юридическим лицам проводить все свои расчеты через коммерческие банки, по сути, запретив им расчеты наличными деньгами выше определенной суммы в день и, более того, держать наличные в собственных кассах выше определенной суммы, пояснил К.МОЛОДЫКО.

«Однако если государство административно обязывает юридические лица держать принадлежащую им собственность в коммерческих банках, то оно должно так же административно гарантировать их полную сохранность там и немедленную доступность, иначе это чистейшей воды мошенничество со стороны государства», - считает он.

Эксперт убежден, что если государство не может или не хочет гарантировать сохранность денег в частных коммерческих банках, оно обязано снять ограничения на расчеты наличными между предприятиями и отменить для них все лимиты на остатки наличных в собственных кассах.

«Поэтому в гарантировании банковских вкладов уклон следует делать вовсе не на физические лица, а на юридические. А если уже берется обязательство гарантировать вклады (и физических лиц, и юридических), оно должно быть обеспечено реально. Банковская система, в которой немедленный доступ к деньгам, внесенным в банки, ничем не обеспечен, просто не имеет права на существование», - отметил К.МОЛОДЫКО.