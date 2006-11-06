Москаль просит Луценко прислать в Крым оперативников

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ обратился к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой направить в Крым опытных оперативников для документирования преступной деятельности ряда депутатов местных советов.

Об этом УНИАН сообщила советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

Как отмечает Г.МОСКАЛЬ, речь идет, в частности, о преступной деятельности депутатов Симферопольского городского совета, Сакского райсовета, районных советов в городе Симферополе и т.д.

В обращении к Ю.ЛУЦЕНКО Постпред Президента приводит данные, которые стали известны ему, "об участии отдельных депутатов в организации и участии в заказанных убийствах и других тяжких криминальных преступлениях". Как считает Г.МОСКАЛЬ, включение в списки депутатов с сомнительной репутацией остается на совести политических партий и блоков.