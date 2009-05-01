На завтра обещают погоду не лучше, чем сегодня

2 мая на территории Украины, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями. В западных и северных областях без существенных осадков, только в Карпатах и Прикарпатье местами пройдут дожди; на остальной территории - кратковременные дожди, местами грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 3-8° тепла, на юге и востоке до 10°; днем 11-16°, в южных, восточных областях и в Закарпатье местами 18-20° (в Карпатах ночью около 0°, днем 5-10° тепла).

В Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 3-8°, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7°, днем 13-15° тепла. По г. Киеву температура ночью 5-7°, днем 13-15° тепла.