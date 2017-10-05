Приехал в Киев "закончить войну": вандал признался, что разрушил мемориал Небесной сотни "специально" (видео)

Задержанный за разрушение мемориала героям Небесной сотни на улице Институтской в Киеве заявил, что сделал это умышленно.

Об этом сообщил на странице в Facebook спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«Разрушил монумент Небесной сотни потому, что после Майдана началась война на Донбассе и Украина осталась без Крыма», – заявил задержанный мужчина на обнародованной спикером полиции видеозаписи.

«Сделал это специально, чтобы закончить войну на Донбассе и чтобы перестали убивать людей», – добавил мужчина, отвечая на вопрос, специально ли он разрушил памятник.

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«Приехал не в Москву, Ростов, Донецк или Луганск. А в Киев. Чтобы закончить войну на Донбассе, ага», – прокомментировал Тракало слова 43-летнего уроженца Луганска, который приехал в столицу Украины из Крыма.

По словам спикера полиции, сейчас с вандалом работают следователи.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества). До решения суда задержанный будет находиться под стражей.

«Не исключено, что после изучения всех обстоятельств и допроса подозреваемого, полиция изменит квалификацию и санкцию статьи - на более жесткую», – отметил представитель полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали вандала, который разрушил мемориал на аллее Героев Небесной сотни.