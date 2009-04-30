Налоговики Украины, России, Беларуси договорились бороться с контрабандой

Налоговики Черниговской и приграничных областей РФ и Беларуси договорились о сотрудничестве в борьбе с контрабандой алкоголя и табака.

Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черниговской области, такие договоренности достигнуты в ходе совместного совещания с участием представителей Гомельской области Республики Беларусь и Брянской области Российской Федерации.

По словам председателя ГНА Черниговской области Валентина ОСИПЕНКО, поскольку цены на табачную и алкогольную продукцию в Украине, России и Беларуси существенно не отличаются, поэтому в 2008 году и в первом квартале 2009 года случаи контрабандных перевозок такой продукции случались нечасто. "Однако недавние законодательные изменения, касающиеся ставок акцизного сбора повлияют на подорожание алкогольной и табачной продукции в Украине, поэтому возникает обеспокоенность, не приведет ли это к увеличению объемов контрабанды", - отметил он.

Начальник управления департамента финансовых расследований комитета государственного контроля по Гомельский области Республики Беларусь Виктор КОСТЮЧЕНКО отметил, что у них алкогольные изделия намного дороже, поэтому после повышения цен в Украине не стоит ожидать из Беларуси потока контрабанды. В свою очередь, начальник управления по налоговым преступлениям управления внутренних дел по Брянской области МВД России Владимир БЕРЕСТНЕВ отметил, что и после подорожания водочная продукция будет ввозиться из Украины в Россию. Так, на протяжении первого квартала официально через таможню в Россию ввезено 25 миллионов литров украинской водочной продукции. Относительно контрабанды, так это - небольшие партии. И не из Черниговской области. В то же время, при пересечении российско-белорусской границы используются схемы уклонения от уплаты НДС – предоставляются фиктивные документы якобы этот налог уплачен в другой стране.

В соответствии с протоколом рабочей встречи принято решение разработать проект плана проведения совместных оперативных мер для предотвращения преступности в сфере незаконного возмещения НДС, оперативного обмена информацией по фактам выявления незаконного перемещения алкогольной и табачной продукции, а также в сфере борьбы с незаконными схемами минимизации налоговых обязательств с использованием фирм-нерезидентов.

Представители трех стран заверили, что всячески будут способствовать друг другу в раскрытии экономических преступлений.