Минобразования: платные услуги заставят студентов ходить на пары

Министерство образования и науки считает, что определенные правительством платные услуги в высших учебных заведениях будут способствовать более ответственному отношению студента к учебе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования по поводу Постановления Кабинета министров Украины №369 о расширении перечня платных услуг в сфере высшего образования.

В частности, как отметил заместитель министра образования и науки Петр КУЛИКОВ: “Студент имеет определенные права и обязанности. Право получать стипендию, проживать в общежитии, иметь доступ к материальной базе университета. К обязанностям учащихся входит своевременное посещение лекций, семинаров, практических и лабораторных. Если студент прогулял занятие или пропустил не по уважительным причинам, это требует дополнительных расходов времени преподавателя и средств государства. А кому это выгодно?! Государство не может платить за все. Поэтому определенные платные услуги будут способствовать более ответственному отношению студента к учебе в целом”.

По данным Минобразования, Постановление Кабмина от 14 апреля 2009 года N369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины” является совершенствованием механизма предоставления платных услуг государственными учебными заведениями.

В документе предусмотрено, что студенты и в дальнейшем будут пользоваться услугами, связанными с учебным процессом бесплатно, однако будут платить за дополнительные. Пользование библиотекой, интернетом, сдача экзаменов, зачетов, лабораторных, посещение бассейнов, спортзалов во время учебного процесса является неоплачиваемым, отметили в Минобразования.

Также, подчеркнули в министерстве, Постановление никоим образом не препятствует мобильности студентов, которые имеют возможность, как и ранее, в соответствии с заключенными соглашениями, осуществлять обучение за рубежом, принимать участие в конференциях, проходить практику или стажировку.

Кроме того, принятые правительством изменения к Постановлению КМУ позволяют университетам максимально расширить научно-исследовательскую деятельность и экспериментальные работы, отметили в Минобразования.

Как сообщили в пресс-службе, Минобразования поручило высшим учебным заведениям, согласно принципу университетской автономии, разработать порядок, номенклатуру и объемы платных услуг. Соответствующий механизм руководство высшего учебного заведения должно разработать с участием представителей студенческого самоуправления и профсоюзов.

Как сообщалось, в перечень платных услуг в вузах, согласно постановлению Кабмина №369, попали, в частности, оплата отработки студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были пропущены без уважительных причин; проведение дополнительных индивидуальных занятий; возмещение расходов на изготовление студенческих и ученических билетов, зачетных книжек; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций на получение научной степени кандидата или доктора наук и тому подобное.