В Туркменистане обнаружили крупное газовое месторождение

В Туркменистане обнаружено крупное газовое месторождение. Об этом заявил президент Туркменистана Сапармурат HИЯЗОВ на встрече с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ, передает Reuters.

«Зафонтанировала крупнейшая скважина по газу, чьи запасы составляют 7 трлн. кубометров, это Южный Иолотань», - сказал С.HИЯЗОВ.

Президент Туркменистана отметил также, что планирует увеличить поставки туркменского газа через Россию на мировой рынок. С.HИЯЗОВ высказался за сотрудничество между Туркменистаном и Германией в сфере поставок энергоресурсов. Он добавил, что Туркменистан рассчитывает реализовывать на мировом рынке к 2020 году около 220 млрд. кубометров газа в год.

Справка УНИАН. Туркменистан, крупнейший импортер газа в Центральной Азии, добывает порядка 60 млрд. кубометров. Российский «Газпром» является основным покупателем туркменского газа, и Ашхабад, несмотря на все попытки реализовать альтернативные проекты транспортировки газа, пока не может снизить зависимость от трубопроводной системы российского монополиста.

Основным потребителем туркменского газа является Украина.