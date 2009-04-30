КС обнародовал решение о выплате пособия по безработице

Конституционный Суд Украины сегодня обнародовал решение по предоставлению Президента Украины, которым признал неконституционной норму о выплате пособия по безработице с 91-го дня после увольнения по соглашению сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, КС исходил из того, что в результате изменений, внесенных в п. 9 ст. 1 и ч. 3 ст. 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», граждане Украины, уволенные с последнего места работы по соглашению сторон, утратили право на выплату пособия по безработице с 8-го дня после их регистрации в установленном порядке в государственной службе занятости, а следовательно – и право на пособие по безработице, которая у них возникает на 91-й календарный день.

Между тем Конституция Украины не допускает при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы сужения содержания и объема существующих прав и свобод граждан.

Поэтому КС решил признать не отвечающими Конституции положения п. 9 ст. 1, ч.3 ст. 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы».

Следовательно эти положения закона теряют силу со дня принятия КС соответствующего решения. Решение КС является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.