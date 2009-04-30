В Севастополе злоумышленники хотели украсть легендарный бронепоезд

В Севастополе предотвратили попытку похищения памятника легендарному бронепоезду «Железняков».

Злоумышленникам помешали рабочие, проводившие реставрационные работы, готовя памятник к майским праздникам. Во время осмотра они заметили, что рычаги на колесах бронепоезда подрезаны и подготовлены к снятию. Вероятно, конструкции паровоза хотели сдать в утиль.

Для севастопольцев «Железняков» всегда оставался символом мужества. В годы Второй мировой войны он создавал очень много проблем для немцев, за что получил прозвище «зеленая смерть». В мае 44-го, оставляя город, фашисты взорвали поезд, но горожане в память о бесстрашном экипаже установили памятник, двойник героического предшественника.

ICTV