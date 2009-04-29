Украина и РФ подписали соглашение о торговых представительствах

Украина и Россия подписали межправительственное Соглашение о взаимном основании отделений Торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в Российской Федерации и отделений Торгового представительства Российской Федерации в Украине.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, документ был подписан во время заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Кроме того, в ходе сегодняшней работы Комитета подписан Протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поставках товаров по производственной кооперации в 2009 году.

Также премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и глава правительства РФ Владимир ПУТИН подписали Протокол ІV заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества.