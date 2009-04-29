Тимошенко: пока остановились на 800 млн. куб. м газа

Украина и Россия договорились о закачке в украинские подземные хранилища 800 млн. кубометров газа за счет оплаты его транзита по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Москве после возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

«По апрелю сегодня четко достигнуты договоренности, что 800 млн. кубометров российского газа поступает в газовые хранилища Украины, и мы уже за этот объем рассчитались транзитом последующих периодов. Это уже зафиксировано договоренностью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем премьер-министр Украины будет настаивать, чтобы оплата за 19,5 млрд. кубометров газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.

Готовится проект межгосударственного соглашения, в котором будут предусмотрены «все аспекты» таких взаимных расчетов. «Мы осуществляем услуги по транзиту в последующих периодах по рыночной цене, которая будет рассчитана по формуле. С другой стороны, за объем средств, которые будут выручены от продажи транзита, мы будем закачивать газ в подземные хранилища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что проект документа может быть готов уже после майских праздников.