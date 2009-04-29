Экс-судя Зварич «ушел в отказ»

Девятого мая заканчивается двухмесячное пребывание бывшего судьи Игоря Зварича в СИЗО, после чего его должны или оставить за решеткой на время следствия, или отпустить домой на подписку о невыезде. Заседание Печерского суда Киева, который должен решить его судьбу, должно было состояться в понедельник. Но адвокаты попросили перенести слушания на другое число, поскольку о проведении узнали в тот же день и не успевали добраться из Львова в Киев. Пока дату не определили, скорее всего, это будет после праздников. Как сообщает газета "Сегодня", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, Зварич не дает показаний следствию, «ушел в отказ». Помимо этого, он собирается проситься на волю, мотивировав это якобы ухудшившимся состоянием здоровья.