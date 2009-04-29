В Мехико действуют жесткие противоэпидемические меры

Мексиканский Национальный совет по культуре и искусству совместно с Национальным институтом антропологии и истории приняли решение закрыть для посещения туристами все археологические комплексы, расположенные в Мехико и близлежащих районах.

Запрет распространяется также на знаменитые на весь мир пирамиды Теотиуакана.

Таким образом, отмечает ИТАР-ТАСС, туристам в буквальном смысле нечего делать в мексиканской столице, где уже пятый день действуют жесткие противоэпидемические меры, связанные со вспышкой "свиного гриппа".

В Мехико закрыты все музеи, выставочные и концертные залы, стадионы, библиотеки.

Во вторник, 28 апреля, в мегаполисе с населением около 20 млн. человек была ограничена работа ресторанов и кафе, которым разрешено обслуживать клиентов, только продавая еду "на вынос" или с доставкой на дом.

По первым оценкам, запрет коснулся 25 тысяч заведений, так или иначе дающих работу 450 тысячам человек. Свои ежедневные убытки рестораторы оценивают в 10 млн. долларов.

Туристическая отрасль, обеспечивающая до 8 процентов ВВП Мексики, одной из первых оказалась под ударом после вспышки свиного гриппа. Иностранные туристы в массовом порядке отказываются от уже забронированных поездок.

В прошлом году иностранный туризм принес Мексике 13 млрд. долларов доходов.

Как сообщает радио «Свобода», власти Мексики отмечают, что количество умерших от предположительно свиного гриппа возросло до 159-ти.

Министр здравоохранения Мексики Хосе КОРДОВА сказал, что число заболевших составляет около 2 тыс. 500 человек.

Все больше стран – в частности, Канада, Новая Зеландия, Испания, Великобритания и Израиль - заявляют о подтвержденных случаях свиного гриппа. Представители Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что вспышку вируса вряд ли удастся локализовать, и призывают все страны быть готовыми принять меры по борьбе с болезнью.