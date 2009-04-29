Мировые цены на нефть понизились
00:55, 29 апреля 2009Общество
855
Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 28 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в июне составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 49,99 (-0,33) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,92 (-0,22) долл./барр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter