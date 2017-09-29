В Художественном арсенале открылся первый фестиваль молодых художников (фоторепортаж)

В Киеве в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Художественный арсенал» открылся первый фестиваль молодых украинских художников, который продлится до 29 октября.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины, мероприятие будет проходить на базе различных украинских институтов культуры в формате биеннале (событие проводится раз в два года).

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В этом году его организаторами определены Художественный арсенал и Национальный художественный музей Украины, как институты, имеющие успешный опыт проведения мероприятий такого масштаба и возможность софинансировать их.

Стремясь, чтобы такой опыт получали другие институты, Минкультуры планирует передать эстафету организатора следующего события (2019) центру современного искусства или художественному музею другого города Украины.

Программа фестиваля 2017 состоит из двух частей. Первая - конкурсные работы молодых художников. Вторая - выставочный проект авторитетных представителей актуального украинского искусства.

К участию в фестивале по результатам конкурсного отбора были приглашены 67 художников и художественных коллективов из 394 поступивших заявок.

Подавляющее большинство представленных проектов построено с использованием видео, фотографии, графики, живописи и скульптуры.

Во время фестиваля параллельно с художественной частью будут действовать образовательные и дискуссионные программы в диалоге с художниками и партнерскими организациями.

На пресс-конференции по случаю открытия выступили: генеральный директор Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец, министр культуры Украины Евгений Нищук, генеральный директор НКММК "Художественный арсенал" Олеся Островская-Лютая, куратор Фестиваля молодых украинских художников Лизавета Герман, куратор Фестиваля молодых украинских художников Екатерина Филюк, куратор Фестиваля молодых украинских художников Мария Ланько.