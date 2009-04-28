Минобороны благодарит прокуратуру и МВД

Руководство Министерства обороны Украины выразило благодарность Генеральной прокуратуре Украины и Министерству внутренних дел Украины за помощь в разоблачении фактов превышения служебных полномочий бывшими должностными лицами, которые работали в организациях, подчиненных Минобороны в 2006 году, и путем подлога служебных документов преследовали цель завладеть военным имуществом.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, так, в марте-мае 2006 года бывшим директором филиала Центрального специализированного строительного управления (хозрасчетного) Министерства обороны Украины «Укроборонстрой» В.МЕЛЬНИКОМ от имени Министерства обороны Украины с грубым нарушением требований действующего законодательства и существующего порядка были заключены ряд договоров о совместном строительстве (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) путем паевого участия сторон.

Предметом настоящих договоров была определена совместная деятельность сторон по проектированию и строительству (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового, торгового, административного назначения и инженерными сетями.

При этом определялся паевой взнос Министерства обороны Украины в договоре, который состоял из конкретного имущества (здания и сооружения военных городков, земельные участки и тому подобное), право собственности на которое в дальнейшем на основании судебных решений признавалось за частными структурами, с которыми заключались договора.

Управление пресс-службы Минобороны отмечает, что договоры заключались от имени Министерства обороны Украины представителем с превышением предоставленных ему полномочий, при отсутствии решения министра обороны Украины на заключение таких договоров и без согласования их директором Департамента строительства Министерства обороны Украины, содержание договоров противоречило требованиям действующего законодательства Украины, в том числе и земельного.

В результате заключения настоящих договоров из сферы управления Министерства обороны Украины были незаконно выведены значительные активы.

Кроме того, некоторые договора были заключены при помощи подделки подписи бывшего директора филиала Центрального специализированного строительного управления (хозрасчетного) Министерства обороны Украины «Укроборонстрой» В.МЕЛЬНИКА, который был уполномочен действовать от имени Министерства обороны Украины. В подавляющем большинстве случаев Министерство обороны Украины узнавало о факте заключения договора только из судебных решений, которыми за частными структурами признавалось право собственности на имущество, которое составляло паевой взнос Министерства обороны Украины по договору.

При этом, как правило, дела рассматривались, а решения в интересах частных структур выносились без участия уполномоченного представителя Министерства обороны Украины, которое не имело возможности воспользоваться законным правом на судебную защиту своих имущественных прав и интересов в связи с тем, что не извещалось о рассмотрении этих дел. В адрес Министерства обороны Украины направлялись лишь решения судов, которые на момент их поступления уже вступали в законную силу.

Таким образом, в результате незаконного захвата государственного имущества, в том числе «рейдерским” путем, с помощью незаконных судебных решений, происходило массовое изъятие военного имущества, имущества государственных предприятий и земельных участков из сферы управления Министерства обороны Украины.

В свою очередь Министерством обороны Украины принимались все возможные меры по выявлению фактов незаконного отчуждения государственного имущества и возвращения их законным путем в собственную сферу управления.

В частности, по ходатайству Министерства обороны Украины органами прокуратуры и внутренних дел были возбуждены уголовные дела в отношении бывшего руководства филиала Центрального специализированного строительного управления (хозрасчетного) Министерства обороны Украины «Укроборонстрой» и других лиц, принимаются меры прокурорского реагирования по защите интересов государства, проводятся проверки и предоставление правовой оценки действиям указанных лиц во время заключения договоров от имени Министерства обороны Украины.

Также вносятся апелляционные, кассационные представления и жалобы на судебные решения, которые, как правило, уже вступили в законную силу, а также представления о пересмотре судебных решений по новыявленным обстоятельствам, подаются в установленном порядке исковые заявления в интересах государства в лице Министерства обороны Украины.

При выявлении новых фактов заключения фиктивных инвестиционных договоров Министерством обороны Украины регулярно извещается Генеральная прокуратура Украины.