Житомиряне с 1 октября будут голосовать за проекты бюджета участия на следующий год

Житомиряне с 1 октября будут голосовать за проекты бюджета участия, которые будут реализовывать в следующем году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в городском совете сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

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По его словам, общегородское голосование за лучшие проектные предложения состоится с 1 по 10 октября этого года.

Общая сумма бюджета участия составляет 12 млн 149 тыс. 595 грн. Всего к общегородскому голосованию допущено 60 проектов. Из них, во время голосования, житомирянин может выбрать 5 лучших идей. Проекты-победители будут реализованы в 2018 году.

Пункты для голосования в Житомире будут работать с 1 по 10 октября с понедельника по пятницу с 10:00 по 19:00 и с субботы по воскресенье с 11:00 по 15:00. “Прийти и проголосовать можно в трех пунктах голосования: в Житомирском городском совете, Королевском районном совете, Богунском районном совете, или электронно – на сайте Житомирского городского совета ”, - сказал городской голова.

Как прозвучало на брифинге, подсчет голосов будет осуществляться в электронной форме в онлайн-режиме, это исключит фактор человеческой ошибки во время установления результатов. Бюджет участия – это возможность для жителей города самостоятельно определить, на что именно стоит направить бюджетные средства.