В Житомире открыли новое футбольное поле и тренажерную площадку. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, новое футбольное поле и тренажерную площадку получил Житомирский экологический лицей №24. Проект реализован в рамках бюджета участия Житомирского городского совета.

«На футбольном и тренажерном поле уже занимаются дети. Жители близлежащих домов также имеют доступ к новым спортивным объектам во внешкольное время. Также на территории школы установлено новое освещение и ограждение», - рассказала УНИАН директор лицея Анна Дудик.

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Житомирский городской голова Сергей Сухомлин вместе с учениками испытал новое покрытие поля и несколько раз пробил мячом по воротам.

«Это четвертый проект бюджета участия, который полностью реализован. Всего в прошлом году был избран жителями Житомира одиннадцать проектов. В этом году мы ожидаем новое голосование бюджета участия-2017. Этот проект, который мы открываем был реализован за бюджетные средства в сумме 1 миллион 400 тысяч гривень. Это как раз и инициатива людей этого микрорайона. В этом случае в выигрыше все: мы не принимаем решений, которые не нужны жителям, а жители реализуют свои предложенные проекты», - сообщил Сухомлин.

После осмотра спортивных площадок мэр посетил новый школьный пищеблок и пообщался с детьми и их родителями во время обеденного перерыва.

Житомирский экологический лицей №24 - один из крупнейших в Житомире. Здесь учится 1 тыс.800 детей.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине 13-15 сентября состоятся антитеррористические учения.