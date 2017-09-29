В Житомире накануне Международного дня пожилых людей для пенсионеров провели праздничный концерт

В Житомире сегодня отметили Международный день людей преклонного возраста. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, по случаю Международного дня людей преклонного возраста в Житомирском городском дворце культуры 29 сентября состоялось праздничное мероприятие.

«Я искренне благодарен каждому из вас. Все, что имеет наше государство и наш город – это благодаря вашему труду и самоотверженности», - поздравил участников собрания заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе горсовета, для наиболее незащищенных людей этой категории — одиноких людей, из городского бюджета Житомира финансируется городской территориальный центр обслуживания одиноких нетрудоспособных людей.

“Житомирский городской территориальный центр социального обслуживания городского совета работает уже 17 лет. В центре действуют 3 отделения: социальной помощи на дому; дневного пребывания и организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи. На учете в центре находится более 6500 граждан, которые попали в затруднительное положение и нуждаются в посторонней помощи”,- отметили в ведомстве.

Ежедневно в территориальном центре получают помощь более 300 человек. При территориальном центре работает столовая, где ежедневно бесплатно получают горячие обеды 80 подопечных.

Напомним, Международный день пожилых людей провозглашен 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН и отмечается 1 октября.

Справка УНИАН. Житомирский городской территориальный центр социального обслуживания городского совета является коммунальным предприятием и финансируется из городского бюджета. В 2017 году в городском бюджете предусмотрено более 12 млн грн для функционирования этого учреждения. Среди прочего, в этом году для центра за счет городского бюджета на 187, 4 тыс. грн закуплено кондиционер, бытовую технику, водонагреватель, мебель для парикмахерской, медицинское оборудование и другое.