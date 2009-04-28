Генерал милиции погнался за грабителем... и догнал!

Начальник Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области Василий КУЗНЕЦОВ на «горячем» задержал грабителя.

Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции Прикарпатья, на днях на улице Коновальца в Ивано-Франковске двое грабителей напали на жителя Тисменицкого района. В это время по улице проезжал генерал милиции В.КУЗНЕЦОВ. Увидев нападение, он остановил машину и вместе с водителем бросился задерживать грабителей. Одного удалось задержать, второй скрылся, но его личность уже установлена. У задержанного изъяли сотовый телефон и 100 гривень, которые он отобрал у потерпевшего.

Сейчас милиция изучает причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений и решает вопрос о привлечении их к ответственности.