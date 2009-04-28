В Италии вследствие вооруженного нападения погибла украинка

Генеральное консульство Украины в Неаполе подтвердило обнародованную в СМИ информацию об убийстве 27 апреля с.г. в г. Кьяравалле Сентрале (Калабрия) гражданки Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным местных правоохранительных органов, в момент вооруженного нападения украинка вместе со своим мужем, гражданином Италии, находилась в автомобиле. Злоумышленники открыли огонь из винтовки из другого автомобиля. Стражи порядка допускают, что главным объектом нападения был именно итальянский гражданин. Не исключается, что гражданка Украины погибла случайно. В данный момент тело украинской гражданки находится в морге г. Кьяравалле Сентрале, где должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза.

Консульское учреждение поддерживает связь с представителями итальянских правоохранительных органов и с матерью погибшей, которая вместе с тремя детьми покойной находится в Италии.

Дело находится на контроле в Генконсульстве Украины в Неаполе, Посольстве Украины в Италии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.