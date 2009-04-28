В Лисичанске произошел взрыв в жилом доме
08:59, 28 апреля 2009Общество
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Разрушены две стены
В городе Лисичанск Луганской области вчера днем произошел взрыв в квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, взрывом разрушены две стены и частично повреждена смежная стена с соседней квартирой.
По предварительным выводам, взрыв произошел из-за неисправности электрического водонагревателя. Жертв нет.
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