В Лисичанске произошел взрыв в жилом доме

В городе Лисичанск Луганской области вчера днем произошел взрыв в квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, взрывом разрушены две стены и частично повреждена смежная стена с соседней квартирой.

По предварительным выводам, взрыв произошел из-за неисправности электрического водонагревателя. Жертв нет.