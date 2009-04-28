ВОЗ повысила уровень угрозы возникновения пандемии свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 27 апреля, повысила уровень угрозы возникновения пандемии свиного гриппа. Ситуация с распространением свиного гриппа, сообщается на сайте ВОЗ, перешла из третьей в четвертую фазу.

Четвертая фаза, по классификации ВОЗ, означает, что зафиксированы отдельные случаи передачи вируса от человека. Однако распространение гриппа локализовано, что свидетельствует о плохой адаптации вируса к существованию в человеческом организме. Пандемия - шестая фаза распространения гриппа по классификации ВОЗ.

Последний раз ВОЗ объявляла о пандемии гриппа в 1968 году. Тогда в результате так называемого "гонконгского гриппа" погибли около миллиона человек, сообщает Reuters.

По состоянию на вечер 27 апреля, в Мексике было зарегистрировано 149 случаев смерти людей от свиного гриппа. Более 40 случаев заболевания свиным гриппом (разновидность вируса H1N1) зафиксировано в США. В Канаде подтверждены шесть случаев заражения свиным гриппом, в Великобритании - два, а в Испании - один, сообщает BBC News. Туристы, вернувшиеся из Мексики, госпитализированы с подозрением на свиной грипп в Израиле, Бразилии, Гватемале, Перу, Австралии и Новой Зеландии.

Лента.ру