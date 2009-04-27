УГКЦ проведет концерты для сбора средств на Патриарший собор в Киеве

Украинская Греко-католическая церковь проведет ряд благотворительных концертов академической музыки “С верой и любовью”, средства от которых пойдут на завершение строительства Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Любомир (ГУЗАР), под патронатом которого будет проходить благотворительная акция.

Как сообщил режиссер-постановщик творческих мероприятий Сергей АРХИПЧУК, 1 мая концерт состоится в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматичном театре, 2 мая – в Тернопольском дворце культуры “Березиль”, 3-го – во Львовском национальном академическом театре оперы и балета и 5-го – в Национальной опере Украины в Киеве.

Как отмечают организаторы, цель этих художественных собраний – обновить дух христиан: чтобы в ситуации общего финансово-экономического кризиса не допустить кризиса духовного. Потому, по замыслу, концерты для посетителей должны стать особенным местом встречи с Богом, а также духовно-культурным событием в жизни страны.

В концерте примут участие выдающиеся деятели украинской культуры: Виктория ЛУКЬЯНЕЦ (Венская опера), Тарас ШТОНДА (Национальная опера Украины, “Большой театр”, Россия), братья Петр и Павел ПРИЙМАКИ (Национальная опера Украины), Наталия ДАЦЬКО (Львовская опера), Галина ДАЦЬКО (Львовский дом органной и камерной музыки), академический камерный оркестр “Harmonia Nobile” Ивано-Франковской филармонии, пианист, композитор Александр КОЗАРЕНКО, скрипач Назар ПИЛАТЮК, поэты Василий ГЕРАСИМЬЮК и Иван МАЛКОВИЧ, актер Евгений НИЩУК.

В программе прозвучат произведения из сокровищницы украинского и мирового духовного наследия.

Как отмечают в Украинской Греко-католической церкви, проект “С верой и любовью” является благотворительным. Вырученные средства пойдут на завершение строительства Патриаршего собора Воскресения Христова в столице.

Также в Ивано-Франковске, Тернополе, Львове и Киеве Блаженнейший Любомир вручит три эксклюзивных грамоты: золотую, серебряную и бронзовую – тем жертвователям, которые больше всех приобщатся к благотворительному проекту.