В Харькове полиция установила четырех участников нападения на антикоррупционера Лисичкина

В Харькове полиция установила четырех человек, причастных к нападению на члена «Харьковского антикоррупционного центра» Евгения Лисичкина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 25 сентября, во время пресс-конференции заявил начальник ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех.

По его данным, всего к совершению нападения причастны четыре человека: двое исполнителей, один заказчик и еще один человек, который координировал и давал указания нападающим.

По словам Беха, 23 сентября правоохранители пригласили двух участников нападения на Лисичкина для дачи показаний и проведения процедуры опознания. Во время этого они подали заявление, что они причастны к совершению этого нападения. При этом, отметил Бех, пострадавший Лисичкин их не узнал.

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Начальник ГУ Нацполиции подчеркнул, что по словам мужчин, совершивших нападение, за эти действия знакомый передал им 5 тыс. грн. Задачей было инсценировать нанесение телесных повреждений.

Бех добавил, что один из нападавших заверил, что пострадавший получил бы гораздо больше телесных повреждений, если бы нападение было настоящим.

Также полицейский отметил, что обоим нападающим более 40 лет. Они харьковчане, ранее привлекались к уголовной ответственности. Заказчик нападения установлен. На данный момент он скрывается.

Говоря о связи между нападением на Лисичкина и нападением на директора «Харьковского антикоррупционного центра», депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха, Бех отметил: «Обе ситуации не связаны друг с другом. Абсолютно разные люди совершили эти уголовные правонарушения».

В свою очередь начальник следственного управления ГУ НП Украины в Харьковской области Владимир Тимошко добавил, что нападавшие попали в объективы нескольких камер наблюдения, также изъята одежда, в которой они совершали правонарушение, поэтому нет сомнений, что именно они были на месте преступления.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Харькове неизвестные злоумышленники совершили нападение на члена «Харьковского антикоррупционного центра» Евгения Лисичкина.

В конце августа в Харькове неизвестные совершили нападение и сильно избили председателя правления «Харьковского антикоррупционного центра», депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха.