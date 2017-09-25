Комитет ВР одобрил законопроект о запретах и ограничениях для российских гастролеров

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности рекомендует принять за основу законопроект о внесении изменений в закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора) (№6682).

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Отмечается, что этим законопроектом предлагается установить некоторые ограничения и запреты на проведение гастрольных мероприятий в Украине.

Так, статья 3 закона Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» расширяется и предусматривает ряд нововведений. В частности, при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессор и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Читайте такжеЕще одна российская актриса собралась с гастролями в Одессу, активисты обратились в СБУ

Кроме того, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, обнародованный на сайте центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сферах культуры и искусств.

При этом под участником гастрольного мероприятия подразумевается физическое лицо, принимающее участие в публичном выступлении перед зрителями во время гастрольного мероприятия или принимает участвовало в его создании как автор аудиовизуальных произведений, сценария и/или текстов или диалогов, режиссер-постановщик, продюсер и т.п. (изменения в статью 1 закона Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине»).

Также новой статьей 4 законопроекта вводятся особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора.

Так, организатор гастрольного мероприятия имеет право заключить договор с соответствующим гастролером только в том случае, если получит от Службы безопасности Украины, в ответ на свой предварительный запрос, информацию об отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

В статье 10 устанавливается ответственность организатора гастрольного мероприятия за соблюдение требований статей 3 и 4 закона Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» в виде штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (в 2017 году - 160 тыс. грн до 320 тыс. грн).

«В общем, положения законопроекта направлены на укрепление гуманитарной безопасности Украины и является логическим продолжением законодательных шагов к защите национального информационно-культурного пространства», - говорится в сообщении.

По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять этот законопроект за основу. Отмечается, что участие в обсуждении приняли также вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко и министр культуры Украины Евгений Нищук.