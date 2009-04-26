В мире началась «охота» на кашляющих туристов из Мексики

Пассажиры международных авиарейсов из Мехико с подозрением на свиной грипп госпитализированы в Испании, Франции, Израиле, а также Новой Зеландии, Великобритании и других странах, сообщает Лента.ру. Санитарные службы международных аэропортов продолжают проверять туристов на признаки респираторных инфекций – повышенную температуру, жалобы на боль в мышцах и сухой кашель.

В испанских провинциях Бильбао, Валенсия и Альманса с подозрением на мексиканский грипп госпитализированы три человека, вернувшихся из Мехико. По данным Минздрава Испании, диагноз госпитализированным будет поставлен в течение 48 часов.Двое побывавших в Мексике туристов госпитализированы во Франции, один – в Израиле. Причины их недомогания выясняются.

Тем временем, по словам главы Минздрава Новой Зеландии Тони Райала (Tony Ryall), вероятность того, что десять госпитализированных накануне школьников, вернувшихся из Мехико, инфицированы новой формой гриппа, расценивается как высокая. Министр отметил, что первые вирусологические исследования подтвердили, что школьники больны гриппом. Идет ли речь о новой разновидности гриппа, пока не ясно. В любом случае, подчеркнул глава Минздрава, состояние госпитализированных не вызывает опасений, и они быстро идут на поправку.

Тем временем, массовое выявление пассажиров с признаками инфекционных заболеваний продолжается во всех крупнейших аэропортах мира. Например, в токийском аэропорте Нарита в зоне прибытия установлено специальное сканирующее устройство, позволяющее выявлять людей с повышенной температурой тела.

Повышенные меры предосторожности со второй половины дня ведены и в российских аэропортах. По словам главного государственного врача РФ Геннадия Онищенко, тщательным обследованиям будут подвергаться все пассажиры с признаками недомогания.

Экстренные меры объясняются тем, что признаки заражения свиным гриппом мало чем отличаются от гриппа обычного. Между тем, по мнению ВОЗ, новый штамм, появившийся в Мексике, может вызвать новую глобальную пандемию гриппа.