В Коломые прошел художественный фестиваль «Писанка»

В городе Коломыя Ивано-Франковской области, где действует единственный в мире музей росписи писанок, прошел фестиваль «Писанка».

Об этом сообщили УНИАН в управлении культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Праздник проходил в субботу и воскресенье на площади перед музеем писанки. Свои пасхальные композиции демонстрировали почти 160 мастеров.

Основная цель фестиваля – сохранение и приумножение традиций, поощрение ученической молодежи к созданию писанок, широкая популяризация писанки, которая является символом Пасхи, и ознакомление с традициями росписи писанок в разных регионах Украины, Европы и мира.

Свыше 40 любительских фольклорных коллективов из Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей показывали свои пасхальные концертные программы. На фестивале работали мастер-классы и состоялась выставка-продажа вещей прикладного искусства.

Участники фестиваля получили специальные дипломы, а победители – ценные призы.