Ющенко: украинцы спасали Европу от смертельной угрозы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина в современных сложных условиях должна выработать новейшие экономические и правовые механизмы государственной политики для обеспечения эффективной поддержки пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан, прежде всего детей и инвалидов.

Как сказано в обращении В.ЮЩЕНКО в связи с 23-й годовщиной Чернобыльской трагедии, переданном агентству УНИАН пресс-службой Президента, «именно Украина приняла на себя главный удар техногенной катастрофы, которой еще не знал мир. Украинцы были в первых рядах тех, кто ценой собственной жизни и здоровья спас Европу от смертельной угрозы».

«Сегодня мы с глубокой печалью вспоминаем героев, которые стали на пути ядерной стихии, пожертвовав собой ради нас и наших детей. Вечная им и светлая память.

Сегодня с благодарностью почтили всех, кто в разные годы принимал участие в ликвидации аварии, кто в настоящее время самоотверженно работает в зоне отчуждения, выполняя уникальную, сложную и опасную работу.

Чернобыльская катастрофа стала национальной трагедией, чьи последствия ощущаем до сих пор. Она породила социально-экономические проблемы, которые с годами трансформируются, но не исчезают. Решить их можно только комплексно, объединив усилия власти, науки, общественных организаций «чернобыльцев» и всего общества, задействовав помощь международного сообщества», отмечает Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил пожелание, чтобы День памяти Чернобыля стал днем национального единства и солидарности, днем взаимной любви и милосердия.