81 человек погиб в Мексике от вируса свиного гриппа, сообщает AFP. Число заразившихся превышает тысячу.

Власти Мексики приняли решение приостановить работу всех школ в Мехико и прилегающих к нему районах, а также в центральном штате Сан-Луис-Потоси вплоть до 6 мая. Эксперты ВОЗ направляются в Мексику. Министерство здравоохранения страны запаслось миллионом доз антивирусной вакцины, отмечает NEWSru.

По словам властей, все общественные мероприятия отложены. Два футбольных матча, на которые билеты были уже раскуплены, прошли при пустых трибунах во избежание возможного распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку свиного гриппа в Мексике и США заболеванием, "вызывающим международную тревогу". В заявлении ВОЗ после чрезвычайных международных консультаций из Женевы с ведущими мировыми эпидемиологами и специалистами в области гриппозных заболеваний, в частности, говорится, что "нынешние события создают чрезвычайную ситуацию, вызывающую обеспокоенность" в мире.

В то же время эксперты ВОЗ считают, что им необходимо больше информации для того, чтобы повысить с нынешнего третьего до четвертого или пятого уровень угрозы инфицирования вирусом "свиного гриппа" для населения. Третий уровень предполагает отсутствие риска передачи вируса от человека к человеку.

По данным ВОЗ, первые случаи заболевания новым видом гриппа у людей были обнаружены 18 марта в районе мексиканской столицы.