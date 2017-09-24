Председатель Житомирской ОГА Гундич проверил, как заботятся в Овруче о памятном знаке борцам за волю Украины

Поздравив овручан из 1071 годовщиной со дня основания города, председатель облгосадминистрации Игорь Гундич проверил, надлежащим ли образом ухоженный памятный знак борцам за волю Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, рабочая поездка руководителя области в Овручский район состоялась 23 сентября.

«Я давал поручение местным властям – обеспечить надлежащее состояние территории возле памятного знака Героям. Сегодня убедился, что поручение выполнено. Но здесь должно быть чисто и опрятно не только в праздник, а постоянно», – сказал Гундич.

Перед этим председатель ОГА поздравил жителей Овруча с Днем города и подчеркнул, что город движется в правильном направлении, ведь здесь создана объединенная община.

«Объединившись в общину, вы получили ключ к своему развитию – открыли возможности децентрализации. Сегодня мы вместе с вами строим новую Житомирщину, где развиваются и небольшие города, как Овруч, и малые села Веселовка, Новоселки ли Базаровка. С Днем города вас, дорогие овручане! Мира, согласия и благополучия каждой вашей семье!», – обратился Гундич до жителей города.

Вчера Овруч отмечал День города масштабным праздником – с открытием отреставрированной площади Вокзальной, праздничным концертом, парадом вышиванок, детских колясок, техники, работой различных локаций и с большим количеством на празднике жителей и гостей города.