Транспортный коридор соединит Балтийское и Черное моря

Молдавия примет участие в строительстве международного транспортного коридора, который соединит Балтийское и Черное моря, заявил в Кишиневе заместитель министра строительства и развития территорий Василий Урсу. По его словам, в данный транспортный коридор войдет участок дороги Скулень-Унгены-Кишинев-Тирасполь протяженностью 220 км. Стоимость реконструкции названного участка дороги по территории Молдавии до границы с Украиной составит не менее 1 млрд леев (около 90 млн долл.). Предусматривается, что финансирование работ возьмет на себя Европейский союз.

Новая международная трасса от Балтики до Черного моря пересечет семь стран: Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдавию и Украину.

Трасса пройдет по уже существующим в каждом государстве дорогам, которые будут обновлены и приведены в соответствие с европейскими стандартами.

В Молдавии необходимо еще будет построить отдельные участки, огибающие некоторые населенные пункты. Поскольку трасса будет международной, то движение по ней будет осуществляться на высокой скорости. Дорога будет использоваться, помимо межгосударственных грузоперевозок, для внутренних нужд страны.

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