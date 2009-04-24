Американских войск этим летом в Крыму не будет

Планом украинско-американских учений «Си Бриз-2009» не предусмотрено пребывание иностранных воинских подразделений на территории Крыма.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом сегодня заявил первый заместитель командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ.

“На военных полигонах в Крыму в рамках учений “Си Бриз-2009” будут действовать только подразделения Вооруженных сил Украины”, - добавил вице-адмирал В.МАКСИМОВ.

По его словам, информация о том, что летом этого года в Крыму будут высаживаться воинские подразделения США и других стран НАТО, что в районе озера Донузлав строятся казармы для размещения американских воинских подразделений, не имеют под собой никаких оснований и вводят в заблуждение общественность.

“Те заявления, что сейчас в районе озера Донузлав, где расположена Южная военно-морская база ВМС Украины, строятся казармы для американских солдат, вообще трудно прокомментировать с точки зрения здравого смысла, – подчеркнул первый заместитель командующего ВМС Украины.

В.МАКСИМОВ также отметил, что все этапы учений всегда проводятся исключительно в пределах военных полигонов на специально оборудованных учебных местах.

Как сообщал УНИАН, предусматривается, что учения «Си бриз-2009» пройдут летом 2009 года в территориальных водах и на военных полигонах Украины. Цель учений - отработка по стандартам НАТО действий многонациональных сил во время планирования и проведения миротворческой (антитеррористической) операции.