Синоптики обещают дождь и мокрый снег

4 ноября синоптики прогнозируют в восточных областях, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, кое-где сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели, порывы ветра 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с; днем постепенное прекращение осадков. На остальной территории без существенных осадков, только днем в западных, Житомирской, Киевской областях небольшой, в Карпатах умеренный снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза, на крайнем востоке страны и юге Крыма на протяжении суток 0-5° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

5-6 ноября облачно с прояснениями. 5 ноября ночью в западной части, днем в Украине местами пройдет небольшой снег и мокрый снег (в Карпатах и Прикарпатье умеренный). 6 ноября в Украине ожидаются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, на юге с дождем. На дорогах кое-где гололедица. Ветер в западной половине северо-западный, на остальной территории преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на Южном берегу Крыма около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны, а 6 ноября и в центральных и восточных областях 1-6° тепла.

7-8 ноября - без существенных осадков, только в восточной части 7 ноября пройдет снег и мокрый снег. Температура ночью 1-7° мороза, 7 ноября в Крыму и Приазовье, 8 ноября на Правобережье и в Крыму около 0°; днем от 2° мороза до 4° тепла, 7 ноября в Крыму, южных и западных областях, 8 ноября на большей части территории Украины повышение температуры до 2-8° тепла.

В г. Киеве и области 4 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только вечером небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°; по области ночью 3-8° мороза, днем от 3° тепла до 2° мороза.

5-6 ноября облачно с прояснениями. 5 ноября небольшой снег (днем местами), 6 ноября умеренный снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

7-8 ноября - без существенных осадков. Температура 7 ноября ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, 8 ноября повышение ночью до 3° мороза-2° тепла, днем до 2-7° тепла.