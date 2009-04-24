Тимошенко разрешила обращаться к ней, если будут проблемы с Евровидением

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Госкомтелерадио обеспечить проведение трансляции финала песенного конкурса „Евровидение-2009” в Украине и в случае необходимости подать в установленном порядке соответствующие предложения в Кабинет Министров.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связях со СМИ Секретариата Кабмина.

Поручение главы правительства сформировано на основании сообщений средств массовой информации о финансовых проблемах, которые возникли в Национальной телекомпании Украины с обеспечением трансляции финала „Евровидения-2009”.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля первый вице-президент Национальной телекомпании Украины Роман НЕДЗЕЛЬСКИЙ заявил, что НТКУ из-за финансовых проблем не только не в состоянии оказать посильную помощь украинской участнице песенного конкурса "Евровидение-2009" Светлане ЛОБОДЕ, но может даже отказаться от освещения мероприятия с места событий.

Кроме того, по словам Р.НЕДЗЕЛЬСКОГО, в связи с тем, что в эпоху кризиса "не предусмотрено большого финансирования", под угрозой находится также поездка в Россию на "Евровидение" большой группы журналистов Первого национального канала (телеканал находится в управлении НТКУ).

"Евровидение-2009" состоится в мае в Москве. Участница от Украины С.ЛОБОДА выступит 14 мая во втором полуфинале конкурса.