Никакого международного титанового холдинга в Украине не создавалось

20:28, 24 апреля 2009
Общество
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Комментарий замминистра

Заявления о создании Запорожским союзом промышленников и предпринимателей Международного титанового холдинга не имеют никаких законных оснований.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО, комментируя сообщение, размещенное на сайте главы Народно-демократической партии Украины Людмилы СУПРУН о создании Международного титанового холдинга.

«Нас очень удивило это сообщение, особенно с учетом того, какие компании были названы участниками этого холдинга. Кроме украинских: Вольногорского и Иршанского ГОКов, Запорожского титано-магниевого комбината, в упомянутый холдинг якобы включена российская корпорация «ВСМПО-АВИСМА», а также компании из Индии и даже Шри-Ланки», - отметил С.ГРИЩЕНКО.

При этом, по его словам, если принимается решение о вхождении предприятия в холдинг, то, соответственно, акции этого предприятия передаются в управление холдингу. «Никакого обращения в Кабинету Министров по вопросу вхождения названных украинских предприятий в холдинг, с передачей ему соответствующих прав собственности на эти предприятия не было», – сказал замминистра и добавил: «Кроме того, сообщается, что создается международный титановый холдинг, в который войдет российская корпорация с преобладающей долей государственных акций. В этом случае правительство России должно было бы, в первую очередь, обратиться к нам с таким предложением. Но никаких обращений по поводу участия в титановом холдинге с российской стороны не поступало», - добавил он.

Подытоживая, замминистра отметил, что только Кабинета министров Украины имеет право принимать решения о создании холдингов с участием государственных предприятий. Он также подчеркнул, что Минпромполитики не инициировало создания международного титанового холдинга. “Нам бы со своими предприятиями разобраться”, - добавил С.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале 2008 года премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила министерствам и ведомствам объединить государственные активы титановой отрасли. В холдинг «Титан Украины» планируется включить Вольногорский и Иршанский ГОКи, ГАК "Титан", "Сумыхимпром" и Казенное предприятие Запорожский титаномагниевый комбинат. Таким образом, предполагается создать вертикально интегрированный холдинг от добычи сырья (Вольногорский и Иршанский ГОКи) до производства готовой продукции (ГАК "Титан", "Сумыхимпром" и Запорожский титаномагниевый комбинат).

В уставный капитал “Титана Украины” уже внесено 100% акций “Сумыхимпрома” и государственной компании “Титан”, которая, в свою очередь, управляет 50%+1 акция компании “Крымский титан», являющейся арендатором Вольногорского и Иршанского ГОКов.

14 апреля, президент Виктор Ющенко приостановил действие отдельных положений постановления Кабинета министров от 25 февраля 2009 года "О создании Государственной холдинговой компании "Титан Украины".

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