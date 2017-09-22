Почти две трети украинцев оценивают уровень напряженности в обществе как высокий - соцопрос

Почти две трети граждан Украины оценивают уровень напряженности в обществе как высокий.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса населения Украины, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом «Интеллектуальная перспектива» с 3 по 25 июля 2017 года по квотной выборке, представляющей взрослое население.

Уровень напряженности в обществе большинство населения (61%) оценивает как высокий «крайне высокий» (23%) и «выше среднего» (38%).

В то же время общая оценка населением ситуации в стране за последние три года не претерпела существенных изменений. В 2017 году почти половина опрошенных (48%) считает, что «терпеть наше бедственное положение уже невозможно» (в 2016 году - 48%, в 2015-м - 45%, в 2014-м году - 39%).

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А вот в оценке будущего понемногу уменьшается негативизм, подчеркивают социологи: доля тех, кто считает, что никакого улучшения не произойдет, хотя и остается высокой (48%), снизилась по сравнению с 2016 годом на 10% (было 59%). Зато количество оптимистов, считающих, что жизнь в ближайший год более-менее наладится, понемногу растет, и в 2017 году составляет 21% (в 2016 году - 16%). Оптимистов больше в Западном (30%), Южном (25%) и Восточном (22%) регионах и меньше на Востоке (15%) и Донбассе (13%).

Несколько выросло, по сравнению с прошлым годом, и количество тех, кто готов терпеть ухудшение уровня жизни для осуществления реформ - в 2016 году таких было 33%, в 2017-м - 39% (из них 6% готовы «терпеть сколько нужно», а 33% готовы «некоторое время потерпеть, но недолго»). В то же время количество тех, кто не готов терпеть ухудшение уровня жизни, в 2017 году составило 50% (впрочем, это на 10% меньше, чем в прошлом, 2016 году).

Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1800 человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.