Таможня рассказала, как наполняет бюджет и борется с контрабандой

На коллегии Гостаможни, которая состоялась 23 апреля, были рассмотрены итоги работы Госслужбы в первом квартале 2009 года. В ходе коллегии предоставлена принципиальная оценка работы таможенных органов по наполнению Государственного бюджета Украины и состоянию борьбы с коррупцией, гворится в заявлении пресс-службы.

«В условиях сложного кризиса, в котором находится Украина, выполнив задание по наполнению Госбюджета в первом квартале 2009 года, можно утверждать, что Гостаможслужба стояла на своих, как всегда высоких, позициях, и, несмотря на нестабильность в мировой торговле, банковской системе – мы были эффективными!», - отметил глава Гостаможслужбы Анатолий Макаренко.

В то же время, по результатам работы в первом квартале 2009 года, коллегией Гостаможслужбы признана неудовлетворительной работа руководителей Днепропетровской, Восточной и Хмельницкой таможен. Внимание руководства Южной таможни было обращено на необходимость улучшения работы.

В ходе работы коллегии Гостаможслужбы было запланировано проведение комплексных проверок организаций и хозяйственной деятельности ряда таможенных органов. Таким образом, в ближайшее время будет проверена Бориспольская таможня.

Значительная часть времени в работе коллегии была посвящена вопросам борьбы с контрабандой. Несмотря на последние резонансные случаи выявления контрабанды (сигареты в Чопе, товары легкой промышленности в Одессе, мясо на границе с Польшей и т.д.), общую оценку работы таможенных органов в направлении борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Макаренко определил как неудовлетворительную.

Кроме того, глава Гостаможслужбы резко раскритиковал руководителей некоторых таможен за неудовлетворительный уровень работы в направлении организации совместных с другими правоохранительными органами комплексных мероприятий, направленных на борьбу с таможенными правонарушениями и контрабандой.

«Некоторые результаты в борьбе с контрабандой рядом с наполнением Государственного бюджета являются приоритетными в уже принятых решениях относительно кадровых изменений, а также будут определяющими в кадровой политике в дальнейшем», - цитирует Макаренко Главред.