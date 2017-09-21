Первые леди в ООН: изысканное платье Марины Порошенко и домашний халат Мелании Трамп (видео)

Супруга американского президента Мелания Трамп поразила своим ярким розовым образом.

Смелое дизайнерское платье за три тысячи долларов миссис Трамп надела, чтобы поговорить о том, как защитить детей, страдающих от постоянных оскорблений.

Но из-за своего наряда первая леди США сама стала объектом атак пользователей соцсетей. Ее платье сравнивали с домашним халатом и с мягкой детской игрушкой. Не осталась без внимания журналистов и платье Марины Порошенко.

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Для участия в высоком международном форуме жена украинского Президента выбрала изысканный наряд от отечественного дизайнера.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее первая леди США поехала в зону стихийного бедствия в туфлях на высоких каблуках.