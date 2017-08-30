Стихийное бедствие в Техасе: в Хьюстоне из-за мародерства ввели комендантский час

В американском городе Хьюстон, пострадавшем от крупнейшего наводнения за всю историю США, введен комендантский час. По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, комендантский час необходим для борьбы с мародерством, передает Би-би-си.

В результате проливных дождей, которые принес ураган "Харви", значительные части города оказались под водой. По меньшей мере 15 человек погибли, многие дома разрушены.

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Президент Дональд Трамп во вторник приехал в Техас, чтобы лично оценить масштабы разрушений.

"Этот ураган, он эпический. Но знаете, это произошло в Техасе, а Техас со всем может справиться", - сказал президент.

Ранее уровень воды в местном водохранилище поднялся до критического, и вода начала переливаться через дамбу Аддикс.

Комендантский час введен с полуночи до 5 часов утра по местному времени - на неустановленный срок. Под его действие не попадают волонтеры, сотрудники экстренных служб и люди, которым в это время надо добираться на работу или с нее.

По словам Тернера, комендантский час введен для того, чтобы предотвратить воровство в эвакуированных домах.

Ранее городские власти сообщали о случаях мародерства и вооруженных ограблений, а также людях, выдающих себя за полицейских.

Свои дома в городе покинули тысячи жителей. Хьюстон - четвертый по размерам город США.

Во вторник Национальная метеорологическая служба сообщила, что количество выпавших осадков в Техасе побило новый рекорд для континентальной части США. Специалисты зафиксировали 132 см осадков с пятницы.

Трамп ранее объявил о введении чрезвычайного положения в Техасе и Луизиане. Эта мера позволяет оказывать экстренное финансирование и предпринимать другие шаги, направленные на борьбу с последствиями стихии.

Урагану "Харви" сначала была присвоена 4-я категория сложности, но по мере его продвижения вглубь континента категория была понижена до тропического шторма.

Тем не менее в ближайшие дни проливные дожди, как ожидается, продолжатся.