Скончалась ведущая детской программы "Катрусин кінозал"
Лозовенко вела телеперадачу "Катрусин кiнозал" вместе с куклой Катрусей.
Умерла телеведущая Екатерина Лозовенко, которая вела детские телепередачи на телеканале УТ-1. Об этом сообщила ее соседка, журналистка Ольга Байвидович.
"Сегодня умерла тетя Катя, Екатерина Семеновна, ведущая программы "Катрусин кінозал", - говорится в ее сообщении на странице в Facebook.
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"Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и спрашивала: - Олечка, как дела?" - добавила Байвидович.
Первые выпуски программ "Катрусин кiнозал" вышли в 1970-х годах. Несмотря на популярность передачи, руководство телеканала пыталось закрыть проект.
К сожалению, как отмечают СМИ, записей "Катрусиного кiнозалу" не осталось.
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