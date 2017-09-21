Скончалась ведущая детской программы "Катрусин кінозал"

Умерла телеведущая Екатерина Лозовенко, которая вела детские телепередачи на телеканале УТ-1. Об этом сообщила ее соседка, журналистка Ольга Байвидович.

"Сегодня умерла тетя Катя, Екатерина Семеновна, ведущая программы "Катрусин кінозал", - говорится в ее сообщении на странице в Facebook.

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"Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и спрашивала: - Олечка, как дела?" - добавила Байвидович.

Первые выпуски программ "Катрусин кiнозал" вышли в 1970-х годах. Несмотря на популярность передачи, руководство телеканала пыталось закрыть проект.

К сожалению, как отмечают СМИ, записей "Катрусиного кiнозалу" не осталось.

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